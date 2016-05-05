الأميرة فيكتوريا تحتفل بعيد ميلاد والدها بإطلالتين ملكيتين

احتفلت الأميرة فيكتوريا Princess Victoria وليّة عهد السويد بعيد ميلاد والدها الملك كارل غوستاف السادس عشر Carl XVI Gustaf بأناقتها المعهودة، فكانت متألقة مع عائلتها الصغيرة في الاستقبال النهاري بفستان صيفي جميل مخطط بألوان ناعمة بين الأبيض ودرجات الأزرق، ونسَّقت فستانها مع قبعة بيضاء رائعة وحقيبة وحذاء كلاسيكيين باللون الأسود.

أما في إطلالة السهرة فقد اختارت الأميرة إطلالة وردية رائعة تحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ونسَّقته مع حقيبة سهرة ذهبية من نفس المصمم.

تعجبنا اختيارات الأميرة فيكتوريا دائماً فهي تمثل الأناقة والرقي الملكيين بطريقة كلاسيكية رائعة.

شاهدي إطلالتيها في عيد ميلاد والدها وشاركينا برأيك.