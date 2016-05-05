أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الأميرة فيكتوريا تحتفل بعيد ميلاد والدها بإطلالتين ملكيتين

Google+ Print

الأربعاء 04-05-2016 09:04

احتفلت الأميرة فيكتوريا Princess Victoria وليّة عهد السويد بعيد ميلاد والدها الملك كارل غوستاف السادس عشر Carl XVI Gustaf بأناقتها المعهودة، فكانت متألقة مع عائلتها الصغيرة في الاستقبال النهاري بفستان صيفي جميل مخطط بألوان ناعمة بين الأبيض ودرجات الأزرق، ونسَّقت فستانها مع قبعة بيضاء رائعة وحقيبة وحذاء كلاسيكيين باللون الأسود.

أما في إطلالة السهرة فقد اختارت الأميرة إطلالة وردية رائعة تحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ونسَّقته مع حقيبة سهرة ذهبية من نفس المصمم.

تعجبنا اختيارات الأميرة فيكتوريا دائماً فهي تمثل الأناقة والرقي الملكيين بطريقة كلاسيكية رائعة.
شاهدي إطلالتيها في عيد ميلاد والدها وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي