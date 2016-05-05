روزي وايتلي تقدّم لك أجمل فساتين السهرات

تتمتع عارضة الأزياء والنجمة البريطانية الشقراء "روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington Whiteley بجمالٍ فاتنٍ وقوامٍ ممشوقٍ ورائعٍ، كما أنها تتمتع بذوقٍ راقٍ في الموضة وخيارتها من فساتين السهرة دائماً مُبهرة على السجادة الحمراء.

حيث تختارها من كُبرى دور الأزياء العالمية وتنوع كثيراً في خيارتها من حيث الألوان، القصّات والأقمشة.

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ومن أبرز اطلالاتها في فساتين السهرة كانت في الفستان الأحمر البرّاق الذي اختارته من تصميم "انطونيو بيراردي" Antonio Berardi والذي ناسبها من حيث الشكل واللون، كما أن الفستان الذهبي الذي اختارته من "اتيليه فيرساتشي" Atelier Versace لحفل الـMet Gala العام الماضي أيضاً كان من الفساتين الرائعة.

وقد تألقت أيضاً في عدد من تصاميم دار "غوتشي" Gucci المُرهفة والتي بدت عليها غاية في الأنوثة والنعومة وخاصة الفستان الفضي الرمادي، والفستان المزين بالكشاكش الزهرية.

وفي اطلالاتها العصرية هذا العام رأيناها تتألق في عدد من الفساتين القصيرة مثل الفستان الجلدي الأسود الذي اختارته من "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، والفستان المتفاوت الأطوال ذو التصميم المبتكر الذي اختارته من "انطوني فاكاريلو" Anthony Vaccarello.

وغيرها من الاطلالات بفساتين سهرة رائعة وناعمة، ولهذا وفي حال رغبت ِأن تضمني لوك مميز واطلالة لافتة في سهراتك الصيفية استوحي من النجمة "روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington Whiteley أجمل الخيارات!