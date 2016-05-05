مجلس الشورى ينهي برنامجاً تدريبياً بعنوان «الإعلام البرلماني»

نظم مجلس الشورى ممثلاً بالإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمجلس برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان (الإعلام البرلماني) وذلك خلال المدة من 24 – 26 رجب 1437هـ بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى د. محمد بن عبدالله المهنا أن الإستراتيجية الإعلامية والاتصالية الجديدة لمجلس الشورى وبتوجيه من رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تهدف إلى وضع أطر جديدة للشراكة بين المجلس ووسائل الإعلام المختلفة بما يشيع في المجتمع ثقافة شورية (برلمانية) تواكب المستجدات، وتحقق أهداف المجلس والتي من ضمنها تعزيز التواصل مع المجتمع.

وأشار الدكتور محمد المهنا إلى أن برنامج الإعلام البرلماني تضمن عدداً من المحاضرات التي من شأنها تأهيل الإعلاميين لتغطية أعمال مجلس الشورى وبما يؤسس للإعلام الشوري (البرلماني) ويرسخ دائرة العمل التخصصي المهني في الإعلام السعودي في هذا المجال.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى أن اليوم الأول للبرنامج قدم خلاله عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري محاضرة عن نظام مجلس الشورى وصلاحياته وآلية اتخاذ القرار فيه ومدلولات بعض المصطلحات الشورية وأهميتها في التغطية الإعلامية.

وقدم د. فهد الطياش أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الملك سعود محاضرة حول الإعلام البرلماني(مفهومه وأدبياته، وخصائصه وتطوره) وكذلك أدوات وأساليب العمل الإعلامي البرلماني، والأنشطة البرلمانية وكيفية تغطيتها.

وفي اليوم الثاني تحدث عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الحمود عن الشراكة الإعلامية بين المجلس ووسائل الإعلام وسبل تطويرها والتغطية الإعلامية بين الحيادية والمصداقية.

وفي اليوم الثالث قدم عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري محاضرة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغطية أعمال مجلس الشورى وجلساته العامة وفي نهاية البرنامج جرى نقاش مفتوح عن التغطيات الصحفية لجلسات المجلس أداره الإعلامي مساعد العصيمي.

وقدم د. محمد المهنا شكره للمسؤولين في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض على استضافتهم لهذا البرنامج وتهيئة كافة السبل لإنجاحه وكذلك للمتحدثين في البرنامج لتعاونهم واهتمامهم على إنجاح البرنامج، كما أعرب عن تقديره للإعلاميين الذين شاركوا فيه وأبدوا تفاعلاً مع الموضوعات المطروحة في البرنامج بالنقاش والأسئلة.