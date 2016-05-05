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جامعة عين شمس تعقد أولى جلسات الطب عن بعد مع "East Africa" الصومالية

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جامعة عين شمس تعقد أولى جلسات الطب عن بعد مع "East Africa" الصومالية جامعة عين شمس تعقد أولى جلسات الطب عن بعد مع "East Africa" الصومالية
بدأت جامعة عين شمس فى تنفيذ مشروع "التعليم والعلاج الطبى عن بعد" حيث عقدت أولى جلسات التعليم والطب عن بعد بالتعاون مع جامعة "East Africa" فى الصومال.

وقال الدكتور "تامر عمارة" أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس وصاحب حملة الطب عن بعد والتى تحمل اسم "علم وعالج": "جاءت هذه الخطوة بعد انعقاد المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد فى مجال، حيث دق هذا المؤتمر جرس الانذار بأهمية علم الطب عن بعد الذى أصبح متاحا فى الكثير من الدول الأوروبية ويساعد المرضى على نجاتهم خاصة فى المستشفى التى لا تتوفر بها الإمكانيات والأطباء ذوو الخبرة الكافية للتعامل مع الحالات المرضية الصعبة وتشخيص المرض سريعا للتدخل العلاجى والتقليل من المضاعفات الناتجة عنه".

وأضاف: "بدأ العمل بالفعل فى وحدة الطب عن بعد التى تم انشاؤها فى جامعة عين شمس وكانت أولى الجلسات مع جامعة "East Africa" فى الصومال، وسيكون الأمر بشكل أسبوعى ونحاول التواصل مع غيرهم من الجامعات الأفريقية لتطبيق الأهداف التى توصلنا إليها فى المؤتمر والاستفادة من هذه الطفرة العلمية فى انقاذ المرضى من مضاعفات المرض".

وأشار إلى أن تطبيق هذه التكنولوجيا فى وتطبيق الطب عن بعد بين المستشفيات الكبيرة وغيرها فى المناطق النائية يتطلب انترنت قوية وهو ما يلزم بإعادة تطوير شبكات الانترنت فى المستشفيات.


>- استشارى مخ وأعصاب: الطب عن بعد فرصة لعلاج مرضى القرى والنجوع

- جامعة عين شمس تجهز أول مركز للطب عن بعد فى مصر
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مصر 365

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