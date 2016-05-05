إصابة شخص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وربع نقل بطريق بنى سويف الفيوم

أصيب مواطن، اليوم الخميس، نتيجة فى حادث تصادم سيارته بأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم.

وتلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطارا من مستشفى بنى سويف العام بوصول "هشام. س" بكدمات وجروح متفرقة ، وتلقى العلاج داخل المستشفى.

دلت التحريات الأولية للمباحث أن الحادث وقع بين سيارة رقم 6936 ملاكي بني سويف، وسيارة رقم 3614 نقل بنى سويف قيادة "محمد. ر"، نتيجة محاولة السيارة ربع نقل تجاوز السيارة الملاكى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- بلاغ باختفاء طفلة فى بنى سويف وكاميرات المراقبة ترصد الخاطفين