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«دمياط» أول ميناء مصري يطبق منظومة الشباك الواحد

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«دمياط» أول ميناء مصري يطبق منظومة الشباك الواحد «دمياط» أول ميناء مصري يطبق منظومة الشباك الواحد

ميناء دمياط – أرشيفية

بدأ ميناء دمياط في العمل بنظام الشباك الواحد والتوقيع الإلكتروني, في إطار تطوير منظومة العمل بالميناء، والانتقال بمشروع ميكنة الميناء إلى مرحلة متقدمة, تتمثل فى تسهيل الخدمات والإجراءات الخاصة بالبضائع والسفن بالميناء.

واستقبل رئيس مجلس إدارة الميناء اللواء بحري أيمن صالح، اليوم الخميس، فريق عمل من وزارة المالية برئاسة مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات اللواء عاطف الفقي للاطلاع على موقف تفعيل منظومة “الشباك الواحد”، وتحقيق التكامل بين هيئة الميناء وجمارك دمياط فى هذا الشأن, وكذلك تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني بالميناء; ليصبح ميناء دمياط هو أول ميناء مصري ينجح فى تفعيل هذا المشروع, كمرحلة يتبعها تنفيذ هذه المنظومة في جميع الموانئ والمنافذ.

وأشاد وفد وزارة المالية بالجهد الرائع الذي بذلته هيئة الميناء بالمشاركة مع جميع الجهات العاملة به وبالجهد الكبير الذي تبذله الهيئة في مجال إنشاء بوابة التوقف لمرة واحدة والتي تخدم العمل بالميناء بشكل متطور.

أ ش أ

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