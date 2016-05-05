أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الخارجية: العلاقات مع روسيا لم تتأثر بحادث الطائرة المنكوبة

Google+ Print
الخارجية: العلاقات مع روسيا لم تتأثر بحادث الطائرة المنكوبة الخارجية: العلاقات مع روسيا لم تتأثر بحادث الطائرة المنكوبة

الطائرة الروسية المنكوبة
>(أرشيفية)

سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن العلاقات المصرية الروسية لم تتأثر بحادث الطائرة المنكوبة، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من قبل الجانب المصري باستعادة السياحة الروسية مرة أخرى، وذلك لاسهامها في التنمية الاقتصادية، وفي سبيل تحقيق ذلك يتم التعاون حاليًا مع الجانب الروسى في مجال تعزيز أمن المطارات واستقبال الوفد القادمة من روسيا.

 

وأشار “شكري” خلال اجتماعه، اليوم الخميس، بـ 3 رؤساء لجان نوعية بمقر مجلس النواب، إلى أن الجانب الروسي تجاوب مع المبادرات المصرية في تحقيق الأمن، وخاصة أن الدولة المصرية أبدت كامل استعدادها في إعادة التعاون مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المطارات الآن أصبحت آمنة، وأن هناك المزيد من العمل على تحقيق الآمان الكامل ولا تستطيع أيًا من الدول أن تقول أنها وصلت إلى المطاف النهائي في التأمين بحكم التطورات التكنولوجية يومًا تلو الآخر.

 

جاء ذلك رداً على سؤال محمود محيى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بشأن مستجدات العلاقات المصرية الروسية، على خلفية حادث الطائرة. يحضر الاجتماع 3 رؤساء لجان نوعية، وهم السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا