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وزير الخارجية: سد النهضة سيبنى.. ولدينا وسائلنا لحماية مصالحنا

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وزير الخارجية: سد النهضة سيبنى.. ولدينا وسائلنا لحماية مصالحنا وزير الخارجية: سد النهضة سيبنى.. ولدينا وسائلنا لحماية مصالحنا

سامح شكري في مجلس النواب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك فى ذلك، ولكننا سنراعى مصلحتنا فى المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التى قد تلحق بمصر.

وأضاف شكري، خلال لقاءه بنواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا، موضحا أن هناك تطورا دائما فى أزمة سد النهضة، وأنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوبيا والسودان لم تكن موجودة من قبل.

وتابع : “علاقة مصر بالنيل حيوية، و97% من مواردنا المائية تعتمد على النيل، ووصلنا إلى درجة تفاهم في إطار سد النهضة لم تكن موجودة في وقت سابق من خلال تعاون فني محكم غير خاضع للتأويل، واتفقنا على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ولا بخطوات التنمية في إثيوبيا”.

وأوضح أن اللجنة الفنية تأخرت في الدراسات، التي تستهدف التعرف على تأثير ملء الخزان وتشغيله، مضيفا : “يرجع سبب التأخير إلى أننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية ونسير بشكل منتظم يحقق المصالح بقدر متساو، ونستمر في العمل بروح إيجابية مع الشركاء في إثيوبيا و السودان ونبني الثقة بعد سنوات من الفقدان والريبة والشك من التصرفات الإيجابية”.

واختتم الوزير حديثه عن أزمة سد النهضة، قائلا : “تعودنا على ذلك لعقود من خلال قدر أعلى من الثقة، ولا نوايا للإضرار بأي طرف، وأن السد سيبنى.. وما يعنينا ألا يحدث تأثير على حقوق مصر المائية وملء الخزان بشكل لا يسبب أضرارا جسيمة بمصر”.

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