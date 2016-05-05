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الدولار يخسر 35قرشًا بالسوق السوداء..وتوقعات بخسائر للمضاربين لارتفاع الاحتياطي

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الدولار يخسر 35قرشًا بالسوق السوداء..وتوقعات بخسائر للمضاربين لارتفاع الاحتياطي الدولار يخسر 35قرشًا بالسوق السوداء..وتوقعات بخسائر للمضاربين لارتفاع الاحتياطي

البنك المركزي المصري – أرشيفية

هبط الأمريكي بالسوق الموازية “السوداء” في ، اليوم الخميس، بأكثر من 35 قرشًا ليصل إلى 75ر10 جنيه مدفوعًا، بإعلان البنك المركزي المصري زيادة قياسية في حجم احتياطيه من العملات الأجنبية بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار، ليتجاوز 17 مليار دولار لأول مرة منذ عام.

وقال متعاملون ومصرفيون -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن عروض بيع الدولار زادت منذ ليل أمس الأربعاء، عقب إعلان البنك المركزي زيادة الاحتياطي وسط توقعات بمزيد من الإجراءات ضد شركات الصرافة التي تتلاعب بسوق العملة، وتقوم بعمليات مضاربة غير مشروعة هدفها خلق سعر غير حقيقي للدولار يضر بالاقتصاد.

وقال محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، إن إجراءات البنك المركزي سواء المتعلقة بسوق النقد وحدود السحب، والإيداع، وخفض الجنيه، والتوسع في سلة العملات لتنويع المخاطر، بالإضافة إلى الإجراءات الحازمة ضد شركات الصرافة المتلاعبة ساعدت في ضبط السوق.

وأضاف أن المضاربين في سوق العملات يحاولون دعم سعر الدولار من خلال خلق طلب وهمي حتى لا بتكبدوا خسائر كبيرة بعد إعلان البنك المركزي زيادة الاحتياطي رغم عدم تلقى أية ودائع خارجية لمصر منذ نحو العام، متوقعًا فشل مخطط المضاربين، وتكبدهم خسائر فادحة، خاصة حال إقدام “المركزي” على طرح أي عطاء استثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة ما سيمثل الضربة القاضية للمضاربين.

وتوقع “فتحي”، استمرار هبوط الدولار إلى قرب مستوى 10 جنيهات خلال الفترة المقبلة في ظل السياسة الرشيدة لسوق الصرف من قبل المركزي، بالاضافة إلى الودائع والمساعدات الخليجية المرتقبة.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن شطب نحو 15 شركة صرافة بالسوق من إجمالي 92 شركة بسبب ثبوت تلاعبها والمضاربة على الدولار، فيما يدرس حاليا تعديل القانون ليشمل فرض عقوبات على الأفراد المتلاعبين تصل إلى حد السجن المشدد.

 

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