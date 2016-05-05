"القومى لحقوق الإنسان" عن أزمة الصحفيين والداخلية: على الدولة احترام حق التعبير

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه عقد اجتماعه الشهرى أمس الأربعاء، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس.

وأضاف المجلس فى بيان له اليوم الخميس، أنه استعرض خلال الاجتماع الأحداث الراهنة والخاصة بالانتهاكات التى تعرضت لها نقابة الصحفيين، وأصدر بياناً أمس فى هذا الشأن.

وأشار المجلس إلى أنه استعرض تفصيلا تقريره السنوى المزمع إصداره قريبا والملاحظات التى أبداها الأعضاء بشأنه، معبرا عن استغرابه إزاء منع انعقاد المؤتمر العمالى الذى كان سيعقد فى الأول من مايو الجارى، وهو المؤتمر الذى دعت لعقده ونظمته دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع عدد من النقابات والاتحادات العمالية، بما يعتبر تجاوزاً لا يستند إلى قانون ولا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد المجلس على حقوق التعبير والتنظيم والحريات النقابية التى كفلها الدستور المصرى، داعيا أجهزة الدولة إلى احترام هذه الحقوق.

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