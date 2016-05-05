خبر في الجول - الزمالك يحصل على قيمة بيع عمر جابر بدون تقسيط

توصل وفد الزمالك المتواجد في سويسرا، والمكون من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد رفعت رئيس لجنة التسويق، إلى اتفاق مع نادي بازل السويسري للحصول على قيمة التعاقد بشكل فوري.

ونجح الزمالك في إنهاء صفقة بيع عمر جابر لنادي بازل السويسري مقابل مليون و650 ألف يورو. "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع إدارة النادي السويسري بأن يحصل النادي الأبيض على مقابل الصفقة بشكل فوري، بمجرد إنهاء إجراءات بيع اللاعب.

وكان بازل قد حسم الصفقة رسميا أمس الأربعاء مقابل مليون و650 ألف يورو ونسبة 15 % في حالة إعادة بيعه وخوض مباراة ودية مع الزمالك يذهب ربحها للنادي الأبيض.

ويعد عمر جابر هو رابع اللاعبين المصريين الذي سيلعب في صفوف بازل، إذ سبقهى لذلك الثلاثي محمد صلاح - محمد النني - أحمد حمودي.

النادي السويسري يبدي أيضا اهتماما بضم لاعب أخر من الزمالك هو مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد حدد مبدئيا بديل جابر، وهو ظهير إنبي الأيمن أحمد صبحي. (طالع التفاصيل)

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