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توريس عن إضاعة ركلة الجزاء: أدخر الهدف للنهائي

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توريس عن إضاعة ركلة الجزاء: أدخر الهدف للنهائي توريس عن إضاعة ركلة الجزاء: أدخر الهدف للنهائي

(إفي): أكد فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد أنه يدخر تسجيل هدف لنهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام بايرن ميونخ.

وفي نشره أتلتيكو مدريد ويظهر احتفالات اللاعبين بالتأهل لنهائي دوري الأبطال عقب نهاية اللقاء بهزيمة أتلتيكو (2-1) ولكن تأهله بفضل فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب، يتحدث توريس وزميله ساؤول نييجيز عن النهائي وعن إضاعة توريس لركة جزاء في الدقيقة 83.

وقال ساؤول لتوريس مازحا "كان يريد أن يجعلنا نعاني قليلا"، ليرد عليه توريس "الآن حدث الشيء الجيد، هذا للإحماء. الهدف أدخره للنهائي".

ويظهر في الفيديو أيضا قائد الفريق جابي فرنانديز الذي يؤكد أن "الروخيبلانكوس" سوف "يقدمون أقصى ما لديهم" في النهائي الذي سيقام في 28 من الشهر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية.

من جانبه قال كوكي ريسوريكسون إن الفريق قام بواجبه ولكن تنقصه النهاية السعيدة، مشيرا إلى أن الأتلتي سيعمل بشكل جيد.

وقال المدافع الأوروجوائي دييجو جودين "أنا متأثر بهذه اللحظات الفريدة. يجب أن نستغل الفرص ونكافح وبالتأكيد ستسير الأمور على ما يرام".

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فيديو اليوم السابع

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