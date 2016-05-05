شرطة أبوظبي تضبط 10 كيلو "حشيش" بحشوة أكياس قهوة

ضبطت شرطة أبوظبي 10 كيلو غرامات من مخدر الحشيش بحوزة 4 شباب (خليجيين وآسيويين)، وُجدت بحشوة أكياس قهوة مغلّفة بطريقة محكمة بغرض التمويه، تم تخبئتها بسرية في "عزبة" بأبوظبي.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، حرص شرطة أبوظبي على امتلاك قدرات في إحباط النشاطات الإجرامية، وتحديد المتورطين فيها، وضبطهم لينالوا جزاءهم العادل، داعياً الجمهور، مواطنين ومقيمين، إلى المبادرة بالإبلاغ عمّا يرصدونه من نشاطات تخالف القانون والنظام.

وقال إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تعمل وفق نظام أمني يعمل على دراسة وتحليل الضبطيات، وتبحث عن الخيوط المشتركة فيما بينها، وتسعى إلى تفكيك ألغازها، ومن يقف وراءها، ووضع تجّار المخدرات تحت المجهر إلى حين دحر تدابيرهم الاحترازية ونهجهم الإجرامي.

وقال العقيد بورشيد، إن الإدارة ، ممثلة في قسم مكافحة المخدرات التابع للإدارة، حقق نجاحات مشهودة في مجال إحباط قضايا ترويج وتهريب وحيازة المخدرات، وفق استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى مكافحه آفة المخدرات، وضبط مخططات الاتجار بالمخدرات، ومروجيها، وإنقاذ المجتمع، لاسيما الشباب، من الآثار السلبية للسموم المخدرة.

وتفصيلاً، أرجع العقيد سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تفاصيل الواقعة إلى دقة المعلومات الواردة إلى "القسم" مؤخراً التي أكّدت وجود نشاط إجرامي لعدد من المشتبهين في مجال الترويج والتعاطي.

وقال، إنه تم تكليف فريق عمل لمراقبتهم، وبفضل المتابعة الدقيقة التي تميّزت بالسرية، تبيّن صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإلقاء القبض على خليجيين اثنين في مكان عام، هما ("ع. ن" - 28 سنة) و("ف. ح" - 28 سنة)، بحوزتهم لفافات وحبوباً مخدرة، وممنوعات أخرى، داخل مركبات يستعملانها.

وأضاف، أنه باستكمال التفتيش لم يُعثر على شيء في مقر سكنهما، وبمداهمة إحدى "العزب" التي يتردّد عليها الأول، ويقيم فيها أحياناً، تبيّن وجود آسيويين ("م. ك" - 28 سنة) و("ر. أ" - 20 سنة) كانا في حالة مشبوهة، فجرى ضبط كليهما، وأسفر التفتيش عن العثور على كمية الحشيش المخدرة محشوة داخل أكياس قهوة مغلّفة بطريقة محكمة داخل حقيبة قماشية سوداء اللون، وُجدت مخبأة بسرية في كرفان خشبي داخل "العزبة".

واعترف المشتبهون جميعاً خلال الاستجواب بأن المواد المحرّزة التي وُجدت بحوزتهم تخصهم، فجرى إحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، استكمالاً للتحقيق بملابسات الواقعة.

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