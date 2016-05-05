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وزير الخارجية السعودية: قصف النظام السورى لحلب عمل اجرامى

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وزير الخارجية السعودية: قصف النظام السورى لحلب عمل اجرامى وزير الخارجية السعودية: قصف النظام السورى لحلب عمل اجرامى

>قال وزير الخارجية السعوى عادل الجبير أن النظام السورى لم يتقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية فى حلب الذى تم التوصل اليه وتبناه مجلس الأمن وقام بقصف عشوائى للمستشفيات والمناطق المدنية .

وأضاف الجبير فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده اليوم بالرياض مع نظيره النرويجى بورج براند ردا على سؤال أن المجتمع الدولى بمافيه يرى فى ذلك عملا اجراميا، مؤكدا ضرورة التقيد بوقف اطلاق النار لإيصال المساعدات الانسانية إلى حلب .

وتابع عقب ذلك يمكن أن نفتح الباب لعملية سياسة تؤدى إلى حكم انتقالى فى سوريا وحكومة بدون الأسد، وشدد على ان الحل النهائى واضح كل الوضوح حيث ستكون هناك سوريا دون بشار الأسد، معربا عن الأمل ان يتم ذلك عبر عملية سياسة أو سيتم عبر عمل عسكرى.
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