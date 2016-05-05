الرئيس اليمنى يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى

استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في الرياض اليوم الخميس.

وأطلع الدكتور عبداللطيف الزياني، الرئيس اليمني على الجهود التى قامت بها دول المجلس لدعم مسار السلام فى اليمن وفق الآليات والمرجعيات المحددة ممثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى، وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 ، والمباحثات التى جرت مع كل الأطراف خلال زيارته لدولة الكويت للدفع بالمساعى الحميدة الى الأمام.

ونوه الرئيس اليمني فى هذا الصدد بدور دولة الكويت والمتابعة الشخصية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتهيئة كل الظروف لانجاح مسارات السلام التي يستحقها الشعب اليمني.

وأكد الرئيس اليمني نوايا الحكومة اليمنية الصادقة من أجل إحلال السلام وحقن الدماء اليمنية، مثمنا دور دول مجلس التعاون التى تمثل عمقا أخويا واستراتيجيا لليمن بما يعزز اللحمة الواحدة والمصير المشترك.

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