أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول أول رحلة جوية لمطار عدن بعد إعادة تشغيله

Google+ Print
وصول أول رحلة جوية لمطار عدن بعد إعادة تشغيله وصول أول رحلة جوية لمطار عدن بعد إعادة تشغيله

أعلنت مصادر ملاحية فى مطار عدن الدولى باليمن الخميس، عن استئناف رحلات شركات الطيران إلى المطار بعد توقف استمر أكثر من عام.

وأوضحت المصادر- فى تصريح لصحيفة عدن الغد- أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اليوم فى مطار عدن الدولى فى أولى الرحلات التى يستقبلها المطار، والذى تعرض للدمار خلال اجتياح ميليشيات الحوثيين وصالح لعدن فى مارس من العام الماضى.

وكانت اليمنية قد أعلنت أمس عن بدء تشغيل مطار عدن بعد إعادة تأهيله بالمعدات الملاحية الحديثة وإصلاح المدرج والمبانى من قبل دولة الإمارات.

يذكر أن طائرات الخطوط اليمنية تستخدم مطار صنعاء فى رحلاتها الخارجية، وتهبط فى مطار بيشة جنوب ، ويأمل اليمنيون أن تستخدم طائرات اليمنية مطار عدن بدلا من بيشة، وأن تقوم شركات الطيران الأخرى باستئناف رحلاتها لمطار عدن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن