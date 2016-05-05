وصول أول رحلة جوية لمطار عدن بعد إعادة تشغيله

أعلنت مصادر ملاحية فى مطار عدن الدولى باليمن الخميس، عن استئناف رحلات شركات الطيران إلى المطار بعد توقف استمر أكثر من عام.

وأوضحت المصادر- فى تصريح لصحيفة عدن الغد- أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اليوم فى مطار عدن الدولى فى أولى الرحلات التى يستقبلها المطار، والذى تعرض للدمار خلال اجتياح ميليشيات الحوثيين وصالح لعدن فى مارس من العام الماضى.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أمس عن بدء تشغيل مطار عدن بعد إعادة تأهيله بالمعدات الملاحية الحديثة وإصلاح المدرج والمبانى من قبل دولة الإمارات.

يذكر أن طائرات الخطوط اليمنية تستخدم مطار صنعاء فى رحلاتها الخارجية، وتهبط فى مطار بيشة جنوب السعودية، ويأمل اليمنيون أن تستخدم طائرات اليمنية مطار عدن بدلا من بيشة، وأن تقوم شركات الطيران الأخرى باستئناف رحلاتها لمطار عدن.

>