ضابط بشرطة السياحة يطعن على قرار عزله من وظيفته لمعاشرته سائحة دون رضاها

أقام سراج الدين الروبى المحامى، بصفته وكيلا عن النقيب أحمد سمير عبد النبى، الضابط بمديرية أمن الوادى الجديد، طعنا أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر من رئاسة مجلس التأديب الاستئنافى بمعاقبته بالعزل من الوظيفة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 51411 لسنة 62 ق.ع، كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن الاجتماعى، ورئيس مجلس التأديب الاستئنافى، حيث ذكر أن الضابط يعمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وأنه خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفى لقيامه باصطحاب سائحة ألمانية الجنسية إلى منزله ومعاشرتها معاشرة الأزواج بدون رضاها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8035 جنح أول الغردقة، وصدر قرار بحبسه وإخلاء سبيله بضمان مادى 40 ألف جنيه تم سدادها.

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