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السيطرة على حريق بمدرسة صناعية فى المنيا

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السيطرة على حريق بمدرسة صناعية فى المنيا السيطرة على حريق بمدرسة صناعية فى المنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمدرسة الصناعية بمركز مطاى فى المنيا، وبالانتقال تبين اشتعال النيران بجوار سور مدرسة الصناعة من الداخل ببعض الأخشاب والمقاعد والأوراق القديمة، ولم ينتقل الحريق إلى مبنى المدرسة.

من جانبه قال عمر جمال مدير إدارة مطاى التعليمية إن الحريق لم يسفر عن أى خسائر، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات المطافئ، مضيفا أنه تم تأجيل امتحان مادة الخامات للصف الأول ليوم آخر.


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