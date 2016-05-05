ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش فى الإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عاطل بحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش بالإسكندرية، أثناء محاولته توزيعها على عملائه.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "محمود.ا" 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدرى الحشيش والأقراص المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش تزن نحو 750 جراما، و100 قرص مخدر ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول، أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

وفى سياق آخر، قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية أسفرت عن ضبط "أحمد.ص" 27 سنة صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة العصائر لحيازته 360 كجم من ثمار الفراولة بها تغير فى الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد، و500 عبوة عصير مانجو غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون بيانات تجارية.

كما تم ضبط "صابر.م" 42 سنة صاحب محل لبيع السلع الغذائية لحيازته 191 عبوة عسل زنة الواحدة 500 جرام بدون بيانات تجارية، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، و"سامح.ا" 28 سنة صاحب مخبز حر لقيامه بتجميع 9 أجولة من الدقيق البلدى المدعم بإجمالى وزن 450 كجم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه، و"صلاح.ال" 48 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 4320 صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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