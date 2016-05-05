المسيند لـ«الرياض»: مقومات النجاح تكاملت للمركز النسائي للأعمال في جامعة الأميرة نورة

أكد الدكتور مساعد بن عبدالله المسيند، وكيل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للمنشآت والتشغيل، أن مقومات النجاح تكاملت لأكبر مركز نسائي للأعمال تم تدشينه في جامعة الأميرة نورة من خلال الرغبة الصادقة لادارة الجامعة بأن تكون منارة للمرأة السعودية في تعليمها وبعد تخرجها وأن تقوم بدروها الريادي في تحقيق مشروع الرؤية الوطنية (المملكة 2030) التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله « بدعم ومؤازرة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله.

وقال في تصريح لـ «الرياض» إن فريق الجامعة بدأ منذ عامين العمل من شركة ارامكو الرائدة لتحقيق هذا الحلم، وتم اختيار شركة عالمية متخصصة هي «ويبرو المحدودة» لتكون شريكاً للجامعة لتنفيذ المشروع. وتم تدريب 100 موظفة سعودية في مدينتي الرياض والخبر لبدء العمل في المشروع. كما تم تسويق المركز لدى العديد من الجهات الحكومية والشركات الرائدة وبدء مفاوضات الشراكة معها لكي، مؤكداً أن انطلاقة المركز جاءت مدروسة.

وأعرب المسيند عن شكره وزير التعليم ومديرة جامعة الأميرة نورة لدعم وتشجيع فريق الجامعة الذين اضطلعوا بالمهام بجد واخلاص حتى أصبح المشروع حقيقة الأمر الذي يعزز الانطلاق بالجامعة نحو المزيد من النجاح والتميز.