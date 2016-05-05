الأحد المقبل .. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بعيد العمال

يُقيم قصر ثقافة الأقصر، احتفالية بمناسبة عيد العمال، يوم الأحد المقبل، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، في تمام العاشرة صباحًا.

> وتتضمن الاحتفالية، عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية عن عيد العمال، من تصميم، وإخراج أحمد عبد الرازق.

كما يتضمن تكريم عدد من العمال، الذين رشحتهم النقابات العمالية بالأقصر.

وقال سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، إن الاحتفال بعيد العمال، وتكريمهم واجب ثقافي، ” فمصر شهدت أول حقوق للعمال، وكذلك أول إضراب عمالي، بحثًا عن حقوقهم”.

وأضافت “فـ العمال باع ثقافي، وحضاري لا يستهان به، إلى جانب تاريخهم النضالي، وتكريمهم واجب”.

يذكر أن عدد من المواقع الثقافية بالأقصر، سيقومون بتكريم العمال، وذلك في نطاق مكانهم الجغرافي حتى يستنى تكريم أكبر عدد من العمال في شهر عيدهم.