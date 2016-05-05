أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأحد المقبل .. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بعيد العمال

Google+ Print
الأحد المقبل .. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بعيد العمال الأحد المقبل .. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بعيد العمال

قصر ثقافة الأقصر – أرشيفية

يُقيم قصر ثقافة الأقصر، احتفالية بمناسبة عيد العمال، يوم الأحد المقبل، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، في تمام العاشرة صباحًا.
> وتتضمن الاحتفالية، عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية عن عيد العمال، من تصميم، وإخراج أحمد عبد الرازق.

كما يتضمن تكريم عدد من العمال، الذين رشحتهم النقابات العمالية بالأقصر.

وقال سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس،  إن الاحتفال بعيد العمال، وتكريمهم واجب ثقافي، ” فمصر شهدت أول حقوق للعمال، وكذلك أول إضراب عمالي، بحثًا عن حقوقهم”.

وأضافت “فـ العمال باع ثقافي، وحضاري لا يستهان به، إلى جانب تاريخهم النضالي، وتكريمهم واجب”.

يذكر أن عدد من المواقع الثقافية بالأقصر، سيقومون بتكريم العمال، وذلك في نطاق مكانهم الجغرافي حتى يستنى تكريم أكبر عدد من العمال في شهر عيدهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا