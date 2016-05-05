"اسمع خطوتك".. ماراثون رياضى احتفالا بتغلب مرضى زراعة القوقعة على ضعف السمع

تحت شعار "اسمع خطوتك".. تنظم وحدة زراعة القوقعة بكلية طب قصى العينى برئاسة الدكتور "أسامة عبد النصير" ماراثونا رياضيا خيريا وذلك يوم غد الجمعة، للاحتفال بمرضى زراعة القوقعة.

وقال الدكتور "أسامة عبد النصير" رئيس وحدة زراعة القوقعة بقصر العينى، لـ"اليوم السابع"، "نهدف من الماراثون الرياضى الاحتفال بمرضى زراعة القوقعة الذين كانوا يعانون من ضعف السمع وعدم القدرة على التواصل مع ذويهم والمجتمع من حولهم".

وأضاف: "يشمل اليوم ماراثون جرى من بداية قصر العينى ويعقبه سباق دراجات إلى جانب بعض الألعاب الترفيهية للمرضى، وسيتم تكريم مجموعة من الأطفال الذين تحدوا جدار العزل الذى حرمهم من العديد من متع الحياة بسبب ضعف سمعهم".

وأشار "عبد النصير" إلى أن هناك طفرة تكنولوجية وطبية فى مجال زراعة القوقعة علينا جميعا التعرف عليها ونشرها حتى نستطيع تقديمها للمريض والتغلب على مشكلة ضعف السمع الذى يصيب الأطفال بسبب الجانب الوراثى.

جدير بالذكر أن وحدة زرع القوقعة بجامعة القاهرة بدأت برنامجها العلاجى منذ حوالى 20 عاماً وتجرى الجراحة لنحو مائة طفل سنوياً حتى يتمكنوا من كسر جدار العزلة حولهم والانخراط فى المجتمع بصورة طبيعية.

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