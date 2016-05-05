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وداعا للمنشطات.. 8 أطعمة ذهبية لتعزيز طاقتك

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وداعا للمنشطات.. 8 أطعمة ذهبية لتعزيز طاقتك وداعا للمنشطات.. 8 أطعمة ذهبية لتعزيز طاقتك
الشعور بالحيوية والنشاط هو أمر ضرورى لإنجاز أعمالك اليومية بأفضل أداء، ولكتن ينتابنا أحيانا الشعور بالكسل والخمول دون أسباب معروفة، وهو ما يحول دون إتمام الأعمال المطلوبة منا بالمستوى الذى نأمله، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تجديد نشاطك دون الحاجة لتناول المنشطات، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

1.زبدة الفول السودانى بالموز: من الأطعمة الرائعة التى تمنح الجسم قدرا هائلا من الطاقة نظرا لغناها بفيتامين "ب" والاحماص الأمينية والسكريات الطبيعية.

2.البطاطا:تحتوى على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة التى تساهم فى إفراز الجلوكوز فى دمك بشكل تدريجي، وهو ما يجعلك تحصل على إمدادات ثابتة ومنتظمة من الطاقة لفترة طويلة.

3.المكسرات مثل الفول السودانى:تحتوى على تركيزات جيدة من الصحية والألياف والبروتينات، وهى تساهم فى تعزيز نشاط جسمك، وكما أنها غنية بالحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنسيوم، وهى تساهم فى تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.

4.البيض:مصدر رائع للبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وكما أن البيض غنى بعنصر الثيامين "فيتامين ب5" الذى يحول الكربوهيدرات إلى طاقة، بالإضافة إلى أن هذا الطعام الشهير يساهم فى تعزيز قوة العضلات وتحسين قدراتك البدنية.

5.العسل: غنى بالكربوهيدرات التى تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها فى أسرع وقت، وكما يحتوى على سكريات أخرى تمتص بشكل بطىء، وهو ما يجعلك تتمتع بأفضل أداء بدنى لفترة طويلة.

6.المشروم أو فطر عيش الغراب: غنى بالحديد الذى يقاوم الشعور بالتعب والإجهاد، وكما يساهم فى تكوين الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

7.السبانخ: غنية بالحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهى عناصر رائعة تعزز طاقة الجسم ونشاطه.
>8.السالمون: غنى بالأوميجا-3 وفيتامين ب مركب، وهى تساهم فى تعزيز إنتاج الجسم للطاقة وتحسين وظائف المخ وزيادة التركيز.


>منها ساندوتشات الجبنة وقلة المية.. 9 أسباب غير متوقعة للخمول والكسل

طرق سهلة لتجنب الشعور بالخمول والكسل بعد فترة الظهيرة
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