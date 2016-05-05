دراسة برازيلية: بكتيريا "ولباتشيا" تمنع البعوض من نقل فيروس زيكا

قال باحثون برازيليون إن سلالة بكتيريا معروفة باسم "ولباتشيا" موجودة فى البعوض الناقل لفيروس زيكا حدت كثيرا من قدرة البعوض على نقل الفيروس الأمر الذى زاد الآمال أن تساعد هذه الطريقة البيولوجية على منع انتقال الفيروس.

واستخدمت البكتيريا فى عدد من الدول ومنها أستراليا والبرازيل وإندونيسيا وفيتنام فى إطار استراتيجية للسيطرة على حمى الدنج وتظهر النتائج الجديدة أن هذا الأسلوب يجدى أيضا مع فيروس زيكا الذى يشبه كثيرا حمى الدنج.

وجرى الربط بين الفيروس وصغر حجم الجمجمة وهو عيب خلقى يصيب المواليد ظهر فى جنوب ووسط أمريكا ومنطقة الكاريبى ويشق طريقه إلى شمال الولايات المتحدة.

وفى فبراير شباط الماضى أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية. واتضحت الرابطة بين فيروس زيكا وصغر حجم الجمجمة فى فصل الخريف الماضى بالبرازيل التى أكدت الآن وجود أكثر من 1100 حالة إصابة مؤكدة بصغر حجم الجمجمة الذى ترى أنه مرتبط بإصابة الأمهات بفيروس زيكا.

وتستغل الدراسة الجديدة التى أجراها باحثون فى مؤسسة أوزوالدو كروز البرازيلية ونشرتها دورية سيل هوست أند مايكروب البكتريا المعروفة باسم ولباتشيا الموجودة بصورة طبيعية وتعيش فى خلايا الحشرات وتوجد فى نحو 60 فى المئة من الحشرات المعروفة. وتتضمن الاستراتيجية زرع البكتيريا فى بيض البعوض والذى ينقل البكتيريا لنسله.

وقال لوسيانو موريرا كبير الباحثين والذى يعمل فى مؤسسة أوزوالدو كروز فى ريو دى جانيرو التى تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف "الفكرة هى فى نشر البعوض الزاعج المحمل ببكتيريا ولباتشيا خلال فترة بضعة أشهر فيتزاوج مع غيره من البعوض الزاعج وبمرور الوقت يتم استبدال سلالة البعوض."

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