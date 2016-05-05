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مران الأهلي – البرد يبعد الشيخ.. وتدريب خاص على الكرات العرضية

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مران الأهلي – البرد يبعد الشيخ.. وتدريب خاص على الكرات العرضية مران الأهلي – البرد يبعد الشيخ.. وتدريب خاص على الكرات العرضية

غاب أحمد الشيخ جناح الأهلي عن مران الفريق يوم الخميس بعد تعرضه لنزلة برد شديدة مما أبعده عن تدريبات الفريق استعدادا لمباراة وادي دجلة يوم السبت.

الشيخ كان قد شارك بديلا مع الأهلي في فوزه على حرس الحدود برباعية نظيفة يوم الأربعاء.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن الشيخ حصل على راحة من مران الخميس بعد أن اشتكى من نزلة برد شديدة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة موضحا أن اللاعب تلقى بعض الأدوية العلاجية وسوف يخضع لفحص طبي مستمر حتى تستقر درجة حرارته ويتعافى.

وأكد أن مشاركته في مباراة وادي دجلة لن يتم حسمها إلا عقب استقرار حالته.

وخصص الهولندي مارتن يول فقرة في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس على استغلال العرضيات في التصويب مباشرة على المرمى لتصحيح الأخطاء سواء في التمركز أو توجيه وجه القدم بتجاه المرمي.

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