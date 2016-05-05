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محكمة بحرينية تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص فى قضية تجمهر ومقاومة الشرطة

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محكمة بحرينية تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص فى قضية تجمهر ومقاومة الشرطة محكمة بحرينية تقضى بالمؤبد لـ3 أشخاص فى قضية تجمهر ومقاومة الشرطة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بمملكة البحرين بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة آخرين، فى قضية الشروع فى قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك فى تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادى قوله "إن تفاصيل القضية تعود لقيام المتهمين بالتجمهر مع حوالى 80 شخصا والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة، وتم التعامل معهم بالطرق القانونية، وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطه جرائه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
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