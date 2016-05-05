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المرصد السورى: مقتل 109 أشخاص بينهم 44 جنديا من قوات الأسد

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المرصد السورى: مقتل 109 أشخاص بينهم 44 جنديا من قوات الأسد المرصد السورى: مقتل 109 أشخاص بينهم 44 جنديا من قوات الأسد

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الخميس، أن 109 أشخاص قتلوا أمس فى شتى أنحاء سوريا، بينهم 44 جنديا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و12 شخصا استشهدوا فى قصف جوى وسقوط قذائف ورصاص قناصة وظروف أخرى.

وأوضح المرصد (مقره لندن) أن ما لا يقل عن 17 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى والفصائل الإسلامية من جنسيات غير سورية قتلوا فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

وقتل 16 مواطنا، بينهم 4 مقاتلين، فى عمليات قصف واشتباكات فى شتى أنحاء سوريا.

ووثق المرصد مقتل 16 مقاتلا ومقاتلة من وحدات حماية الشعب الكردى، فى أوقات سابقة من عام 2013 خلال قصف واشتباكات مع تنظيم داعش فى ريف القامشلى الجنوبى.

كما قتل 22 عنصرا على الأقل من قوات الدفاع الوطنى والمسلحين الموالين للنظام من الجنسية السورية إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة بآلياتهم فى عدة مدن وبلدات وقرى سورية.
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