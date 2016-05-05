أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية عن قطر وتركيا: لسنا فى عداء مع أحد

Google+ Print
وزير الخارجية عن قطر وتركيا: لسنا فى عداء مع أحد وزير الخارجية عن قطر وتركيا: لسنا فى عداء مع أحد
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن لم تتخذ موقف عدائى مع أى دولة، طالما أنها لم تتدخل فى شئونها، أو أنها غير فاعلة بشكل سلبى فى إرادة الشعب المصرى.

وأضاف خلال اجتماعه مع رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون العربية والشئون الخارجية بمقر البرلمان، أن طبيعة العلاقات مع قطر مبينة على الود، متابعاً: "لم نتخذ إجراءات سوى لتحقيق المصلحة المشتركة وإزالة الشوائب من العلاقة، لكننا نتعجب من استهداف مصر، ولكن الوعى يحمينا من هذه السياسيات غير الإيجابية، ومصر قادرة على حماية أمنها القومى".

جاء ذلك رداً على سؤال النائب النائب عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح لوزير الخارجية، بأن الدولة لم تتخذ موقف ضد قطر وتركيا أو عدد من الدول التى تهاجمنا على الرغم من أن لدينا رئيس منتخب ورئيس برلمان.

يحضر الاجتماع 3 رؤساء لجان نوعية، وهم السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (1)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (2)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (3)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (4)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (5)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (6)

لجنه الشئون الخارجيه - مجلس النواب (7)


>- وزير الخارجية: الإعلام سلطة رابعة والصحافة لها دور إيجابى لا ننكره
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن