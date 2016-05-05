وزير الخارجية عن قطر وتركيا: لسنا فى عداء مع أحد

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر لم تتخذ موقف عدائى مع أى دولة، طالما أنها لم تتدخل فى شئونها، أو أنها غير فاعلة بشكل سلبى فى إرادة الشعب المصرى.

وأضاف خلال اجتماعه مع رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون العربية والشئون الخارجية بمقر البرلمان، أن طبيعة العلاقات مع قطر مبينة على الود، متابعاً: "لم نتخذ إجراءات سوى لتحقيق المصلحة المشتركة وإزالة الشوائب من العلاقة، لكننا نتعجب من استهداف مصر، ولكن الوعى يحمينا من هذه السياسيات غير الإيجابية، ومصر قادرة على حماية أمنها القومى".

جاء ذلك رداً على سؤال النائب النائب عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح لوزير الخارجية، بأن الدولة لم تتخذ موقف ضد قطر وتركيا أو عدد من الدول التى تهاجمنا على الرغم من أن لدينا رئيس منتخب ورئيس برلمان.

يحضر الاجتماع 3 رؤساء لجان نوعية، وهم السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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