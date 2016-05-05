المؤبد لـ122 إخوانيا وبراءة اثنين فى قضية اقتحام قسم أبو قرقاص بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم، الخميس، بمعاقبة 122 متهماً من عناصر الإخوان، بالسجن المؤبد غيابيا، وسجن 32 متهما آخرين بأحكام متفاوتة بين 3 و7 سنوات، حضورياً، وبراءة 2 آخرين، لعدم ثبوت الأدلة عليهما، فى قضية اقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص بالمنيا.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين فى شهر مارس من العام الماضى، إلى القضاء العسكرى، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على قتل عدد من أفراد الشرطة والمواطنين أمام قسم شرطة مركز أبو قرقاص بجنوب المنيا.

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