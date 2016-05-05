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الرسم بريشة الوطن يلهم الآلاف على فيس بوك بعد بدء حصاد القمح بالفرافرة

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الرسم بريشة الوطن يلهم الآلاف على فيس بوك بعد بدء حصاد القمح بالفرافرة الرسم بريشة الوطن يلهم الآلاف على فيس بوك بعد بدء حصاد القمح بالفرافرة
أن يكون الرسم بريشة الوطن، أن تكرس مساحة كاملة من حياتك لتحويل المشاريع والأفكار والأحداث القومية الكبرى لتصميمات مبهرة تلخص رحلة العمل والمجهود الشاق ومئات الأيام فى لقطة واحدة، هذه الفكرة هى التى أطلقها الفنان فتحى العبد، فى صفحة جديدة على موقع فيس بوك.

أطلق "العبد" صفحته على فيس بوك تحت عنوان "صورة بريشة وطن" وتمكنت تصميماته على مدار شهور طويلة من الانتشار عبر صفحات التواصل الاجتماعى ويستخدمها المصريون ليحكوا قصص المشاريع والأحداث المهمة من أقصر طريق.

أحدث تصميمات "صورة بريشة وطن" هى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسم الحصاد فى الفرافرة، والذى يضم افتتاح عدد من القرى الزراعية فى الفرافرة، وكذلك القرية الخدمية، التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رحلة الصفحة بدأت فى 2014، وتمكنت من تلخيص أهم المشاريع القومية مثل قناة السويس الجديدة، وشارك فى العديد من الأعياد القومية مثل عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، إضافة إلى مئات التصميمات الحماسية والتصميمات التى تحاول إبراز جمال ، وأهم معالمها بشكل مبهر ومختلف.

وتنشر الصفحة التى تمكنت من جذب الاهتمام خلال الفترة الماضية، مقطفات من قصص قصيرة، وأبيات شعرية بسيطة لتكمل معنى الصور، وتساعد على انتشارها وتداولها على وسائل التواصل المختلفة بشكل أكبر.

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>- بالفيديو.. الرئيس يعطى إشارة بدء موسم حصاد القمح من الفرافرة.. السيسى للمصريين: "ماتخفوش طول ما إحنا على قلب رجل واحد".. إنفاق من 20 إلى30 مليار جنيه على تنمية سيناء..ويؤكد: كشف حساب للمصريين فى يونيو
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مصر 365

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