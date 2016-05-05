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السيسى يتفقد مشروع الـ1.5مليون فدان.. ومواطنة للرئيس:"إحنا معاك وفى ظهرك"

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السيسى يتفقد مشروع الـ1.5مليون فدان.. ومواطنة للرئيس:"إحنا معاك وفى ظهرك" السيسى يتفقد مشروع الـ1.5مليون فدان.. ومواطنة للرئيس:"إحنا معاك وفى ظهرك"
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة الفرافرة.

وأثناء تفقد السيسى استوقفته إحدى السيدات قائلة، "إحنا بنحب ، وكل الشعب المصرى بيحبك، إوعى تزعل منهم"، فرد الرئيس قائلا، "أنا خفت من خوفكم أنتم يامصريين"، فأضافت المواطنة، إحنا معاك ومش هنخاف رجالة وسيدات، إحنا معاك وفى ظهرك"، مقدمة الشكر للرئيس السيسى.


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