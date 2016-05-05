نقابة الصحفيين تعلن اليوم تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة الأزمة مع الداخلية

أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة، اليوم الخميس، يناقش تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التى تم اقرارها احتجاجا على اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة.

وأضاف ميرى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل لجنة خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتابع وكيل أول نقابة الصحفيين، قائلا: "ليس لدينا مانع لأى حوار مع أى من مؤسسات الدولة، لحفظ كرامة المهنة وكرامة البلد".

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