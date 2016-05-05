أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة الصحفيين تعلن اليوم تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة الأزمة مع الداخلية

Google+ Print
نقابة الصحفيين تعلن اليوم تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة الأزمة مع الداخلية نقابة الصحفيين تعلن اليوم تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة الأزمة مع الداخلية
أكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة، اليوم الخميس، يناقش تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التى تم اقرارها احتجاجا على اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة.

وأضاف ميرى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل لجنة خلال اجتماع مجلس النقابة اليوم لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولى تلقى اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتابع وكيل أول نقابة الصحفيين، قائلا: "ليس لدينا مانع لأى حوار مع أى من مؤسسات الدولة، لحفظ كرامة المهنة وكرامة البلد".


>- النائب فرج عامر: البرلمان معنى بحل أزمة الصحفيين مع الداخلية
>

- وزير الخارجية: الإعلام سلطة رابعة والصحافة لها دور إيجابى لا ننكره
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365