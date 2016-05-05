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«النمنم» يتفقد مسرح وقصر ثقافة الغردقة

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الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

تفقد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، مسرح وقصر ثقافة الغردقة.

وأشاد “النمنم”، بمستوى مسرح وقصر ثقافة الغردقة، والذي تم افتتاحهما مؤخرًا.

واعتبر “النمنم”، أن هذا المسرح يعتبر دار أوبرا، وليس مسرحًا صغيرًا، حسبما أفاد مراسلنا.

والتقي وزير الثقافة، مع عدد من مسؤولي محافظة البحر الأحمر، لبحث سُبل تطوير قطاع الثقافة بالمحافظة.

وأكدالكاتب الصحفي حلمي النمنم، أهمية قطاع الثقافة في رفع الوعي لدى الشعوب، وازدياد رواد المسرح والسينما في الوقت الحاضر.

وأضاف أن قصور الثقافة بالبحر الأحمر، تُقيم العديد من المسرحيات، والعروض الفنية.

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، أثناء تفقده قصر ثقافة الغردقة

 

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