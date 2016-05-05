رفع وإزالة 777 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدان، و قيراط، و7 سهم على مدار شهر أبريل الماضي خلال حملات الإزالة.

ونظمت حملات الإزالة،بحسب البيان الصادر اليوم الخميس، بالتعاون مع الوحدات المحلية، في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها المديرية خلال الفترة الماضية، حيث تم إزالة عدد 22 حالة بالعدوة، بمساحة 18 قيراط، و2 سهم، وعدد 70 حالة بمغاغة بمساحة، 5 فدان، و15 قيراط، و6 سهم.

كما تم إزالة ” عدد 194 حالة، ببني مزار بمساحة 6 فدان، و3 قيراط، و15 سهم، عدد 62 حالة بمطاي بمساحة فدان، و21 قيراط، و20سهم، وعدد 144 حالة بسمالوط بمساحة 4 فدان، و12 قيراط، و23 سهم”.

وأسفرت الحملات عن إزالة ” عدد 41حالة بالمنيا، بمساحة فدان، و15 قيراط، و6 سهم، عدد 21 حالة، بأبوقرقاص بمساحة 20 قيراط، و18 سهم، وعدد 126 حالة بملوي بمساحة 16 فدان، و5 قيراط، و19 سهم، فضلًا عن 47 حالة، بديرمواس بمساحة فدان، و10 قيراط و11سهم، بالإضافة إلى 50 حالة إصلاح زراعي على مساحة فدان، و21 قيراط، و7 سهم” .

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار حملات الإزالة، للتصدي لحالات التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .