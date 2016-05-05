بالصور.. محافظ المنيا يناقش مع جهاز تشغيل شباب الخريجين فرص التدريب والعمل

وجه اللواء طارق نصر محافظ المنيا خلال اجتماعه بمجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين، بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل الفعلى من دورات تدريبية بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، ومديرية الشباب والرياضة، لإعداد وتجهيز الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم من خلال المدارس الفنية والورش الحرفية التابعة لها.

أكد المحافظ على اهتمام الدولة بقطاع الشباب والخريجين، حيث يأتى فى مقدمة الأولويات وعلى رأس أجندة العمل، وقد تأكد ذلك فى توفير مصادر الإقراض لهم عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين وبرنامج مشروعك، فالشباب هم أمل الوطن وحاضره. لافتا إلى أن فرص التدريب التى يوفرها الجهاز تساعد فى دمج الشباب بسوق العمل واكتساب مهارات وخبرات جديدة لفتح المجال أمام الشباب لأكثر من فرصة عمل.

كما وجه المحافظ الجهاز بإعداد حصر كامل لفرص التدريب والعمل التى تم طرحها خلال العام، وأعداد الشباب الذين تم قبولهم فى تلك الفرص.

هذا ويقدم جهاز تشغيل شباب الخريجين خدمات عدة لأبناء المحافظة تتنوع ما بين توفير فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى وتوفير فرص تدريبية فى مجال صيانة الكروت الإلكترونية والمحمول بالتعاون مع مديرية القوى العاملة والهجرة والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية فى الأعمال المهنية الإنتاجية ومراكز التدريب الإنتاجى ومجمع مراكز تدريب المنيا بالمنطقة الصناعية ومركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام بالمحافظة.

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