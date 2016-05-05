انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة أجمل ترتيل بعد غدٍ

تنطلق السبت المقبل بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر التصفيات النهائية لمسابقة أجمل ترتيل في دورتها العاشرة وتستمر حتى 11 مايو الجاري.

كانت المسابقة قد اختتمت السبت الماضي تصفياتها المبدئية التي شهدت مشاركة 47 متسابقا من فئة براعم القرآن الكريم و91 متسابقا من فئة فتيان القرآن الكريم و31 متسابقا من فئة شباب القرآن الكريم و107 متسابقين من فئة أئمة المساجد و47 متسابقا من فئة الأذان.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بالمستوى المتطور والتنافس الكبير والأداء المتميز للمتسابقين.

ولفت إلى أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ 48 متسابقا منهم 10 متسابقين من فئة براعم القرآن الكريم سيتم اختبارهم يوم السبت القادم و10 متسابقين من فئة فتيان القرآن الكريم يتم اختبارهم الأحد المقبل و10 من فئة شباب القرآن الكريم يتم اختبارهم يوم الاثنين ومثلهم من فئة أئمة المساجد يتم اختبارهم يوم الثلاثاء القادم و 8 متسابقين من فئة الأذان يتم اختبارهم يوم الأربعاء.

ونوه إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة اختارت لجنة تحكيم خاصة للتصفيات النهائية تضم كلا من فضيلة الشيخ أسامة الصافي رئيسا للجنة التحكيم وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين الحوسني وفضيلة الشيخ ياسر محمود سلامة وفضيلة الشيخ عبدالرزاق الدليمي وفضيلة الشيخ فارس عباد.

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