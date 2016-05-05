"التحالف الدولى": لم نجلب قوات إضافية للمنطقة الخضراء فى بغداد

>نفى المتحدث باسم التحالف الدولى ستيف وارن ماتردد عن أن قوات التحالف ومن بينها الأمريكية قامت بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد أثناء وبعد اقتحامها من قبل المتظاهرين يوم السبت الماضى.

وقال وارن - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس ببغداد - إن السفارة الأمريكية لم تقم بحماية أى نائب أو جلب قوات اضافية للمنطقة الخضراء، لافتا إلى أن مهمة التحالف الدولى تنصب على محاربة تنظيم(داعش) الإرهابى.

وأشار إلى أن داعش هاجم قرية "تلسقف" بمحافظة نينوى شمال غربى العراق بحوالى 150 مسلحا، وان طائرات التحالف قتلت 60 منهم.. مشيرا إلى أن طائرات"A10" دخلت العراق منذ خمسة اشهر وانها دمرت السيارات المفخخة لداعش، وأضاف: أن داعش تكبد فى الأيام الماضية خسائر فادحة خصوصا فى محور كركوك وقضاء مخمور، وقام التحالف بمنع وصول كل انواع إمدادات التنظيم منذ أكثر من 6 أشهر.

وأكد وارن استخدام داعش للاسلحة الكيمياوية ضد قوات "البيشمركة" الكردية، موضحا أن التنظيم استخدم نوعين من الغازات هما الكلور والكبريت، واعتبر تحرير قرية "بشير" جنوبى كركوك شمالى العراق بمساعدة قوات "البيشمركة" الكردية انتصارا عظيما، لافتا أن عمليات تحرير الأنبار من قبضة داعش مازالت مستمرة، وان عملية عسكرية جديدة يتنفذ تحت إسم "وشق الصحراء"، ستنفذ فى وادى نهر الفرات بمحافظة بالأنبار.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت الماضى وتم إحداث تلفيات بمقر مجلس النواب والاعتداء البدنى والفظى على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائب العراقى عمار طعمة وعدد من موظفى المجلس من قبل متظاهرين غالبيتهم من التيار الصدرى عقب فشل البرلمان فى عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادى بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها.

>