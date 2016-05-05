حبس مفتش بقطاع حماية النيل في سوهاج لتلقيه رشوة من مقاول

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الخميس، بحبس مفتش بالإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بسوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيق ﻻتهامه بتقاضي مبالغ مالية من أحد المقاولين على سبيل الرشوة للتغاطى عن عدم التزام المقاول بالمواصفات القانونية لبعض عمليات حماية جوانب النيل.

وكانت الرقابة الإدارية بسوهاج قد تمكنت من ضبط “عصام ف ع” مفتش حماية النيل بالإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بسوهاج لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوى من أحد المقاولين للتغاضي عن المخالفات التي شابت بعض عمليات حماية جوانب نهر النيل بسوهاج وتسهيل إجراءات صرف مبالغ ماليه دون وجه حق وذلك باﻻتفاق مع المقاول.

تم تحرير محضر بالواقعة عرض المتهم على النيابة، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.