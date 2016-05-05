الأمم المتحدة: تشكيل فرق عمل مشتركة لتسوية الأزمة اليمنية

> أعلن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأربعاء أن الأطراف اليمنية المتنازعة وافقت على تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث سبل تسوية الأزمة وإنهاء الحرب التى تعصف بهذا البلد منذ أكثر من عام.

وأفاد بيان للأمم المتحدة أن وفود "الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ناقشت افضل السبل لمقاربة الشقين السياسى والأمنى، وتم اقتراح توزيع المشاركين إلى فرق عمل تركز على المسار الأمنى والسياسى وقضية السجناء والمعتقلين".

وأضاف أن ولد الشيخ تسلم "أسماء الأعضاء المشاركين باللجان"، وقد توقفت المفاوضات التى بدأت فى 21 أبريل الأحد بعد انسحاب وفد الحكومة اثر سيطرة المتمردين فى اليوم السابق على قاعدة العمالقة شمال صنعاء، فى ما يعتبر انتهاكا للهدنة.

لكن الوفد الحكومى عاد الأربعاء إلى المفاوضات المباشرة بعد الإعلان عن تحقيق فى قضية قاعدة العمالقة يعهد إلى لجنة للإشراف على وقف النار الذى تم اقراره فى 11 أبريل، وستقدم اللجنة نتائجها فى غضون 72 ساعة ووعدت الأطراف باحترامها، وفقا للوسيط الدولى.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى رئيس الوفد الحكومى أن "مايجرى فى تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثى وصالح وسيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزم المجتمع الدولى بتعهداته".

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