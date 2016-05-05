وزارة الدفاع الروسية:7 آلاف من المعارضة السورية سلموا أسلحتهم خلال شهرين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشنكوف الخميس، أن ما يقرب من 7 آلاف مقاتل من أكثر من 50 جماعة معارضة مسلحة سلموا أسلحتهم خلال الشهرين الماضيين وانضموا إلى نظام الهدنة فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن كوناشنكوف قوله أن "هذه الأرقام ليست نهائية نظرا لما تكتسبه عملية المصالحة من زخم بفضل عمل ممثلى السلطات السورية الصعب والذى يشكل خطرا على حياتهم".

كان رئيس المركز الروسى لوقف إطلاق النار فى سوريا سيرجى كورالينكو قد أعلن الأسبوع الماضى انضمام 52 من جماعات المعارضة المسلحة بقوة إجمالية قدرها 6 آلاف و500 مقاتل إلى نظام الهدنة.

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