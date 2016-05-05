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المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يختار الإعلامية رباب منصور لتقديم حفل الختام

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المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يختار الإعلامية رباب منصور لتقديم حفل الختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يختار الإعلامية رباب منصور لتقديم حفل الختام

المذيعة رباب منصور – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

اختار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، المذيعة رباب منصور، لتقديم فعاليات حفل ختام الدورة السابعة عشر، مساء اليوم الخميس، بمشاركة المذيعة التونسية كريمة الوسلاتي.

ويتضمن حفل الختام، تكريم عددًا من وزراء الإعلام العرب، فيما يحيي الحفل الفنانة التونسية الشابة محرزية الطويل، والفنان البناني وائل جسار.

وقالت الإعلامية رباب منصور، في تصريح صحفي لها، إنها سعيدة باختيارها كمذيعة مصرية، لتقديم حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، خاصةً وأن الدورة السابعة عشر كانت بها أكبر تجمع إعلامي إذاعي وتلفزيوني في المنطقة العربية.

كما شهدت تكريم وزارة الثقافة التونسية، ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم ممثلون من ، سوريا، الأردن، سلطنة عمان، موريتانيا، وتونس.

وأضافت “منصور”، أن الدورة السابعة عشر، قد شهدت تواجد فني، ووجوه تليفزيونية، وإذاعية من مختلف أنحاء الوطن العربي، تحت شعر “التألق والتميز والإشعاع”، كما شهدت تقدم أكثر من 230 عملًا إذاعيًا، وتلفزيونيًا في مختلف المجالات.

كما أضافت أن المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة التونسية، وبشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، يهدف إلى تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه، ورصد الإتجاهات المبتكرة، والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية.

يذكر أن المهرجان، الذي انطلق عام 1991م، بالمطربة التونسية الكبيرة نعمة (82 عامًا)، وكرم المهرجان نجومًا سطع بريقهم في سماء الفن، والعمل التلفزيوني والإذاعي العربي، من بينهم ” الممثل المصري الراحل نور الشريف”.

وكرم المهرجان أيضًا الممثلة التونسية الكبيرة دلندة عبده، والكاتب والإعلامي السعودي حمد بن عبد الله القاضي، والإعلامية التونسية الراحلة عواطف حميدة.

وشمل برنامج المهرجان مسابقات رسمية مخصصة للبرامج، والأخبار التلفزيونية المنتجة من قِبل الهيئات الأعضاء العاملين، والمشاركين في الاتحاد، وأخرى موازية مخصصة للبرامج، والأخبار المنتجة من قِبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد)، وشركات الإنتاج، ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية.

أما مسابقة البرامج الإذاعية فهي مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية المنتجة من قِبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد، والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة، والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية.

 

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