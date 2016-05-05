«الأسد» يشكر «بوتين» على دعمه العسكري لسوريا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل بأقل من “الانتصار النهائي” على مقاتلي المعارضة في مدينة حلب الشمالية وفي جميع أنحاء البلاد.

وشكر الأسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيه،على الدعم العسكري التي قدمته موسكو، وقال الأسد إن الجيش لن يقبل بأقل من “تحقيق الانتصار النهائي” و”دحر هذا العدوان” في معركته مع المقاتلين في حلب وغيرها من المدن السورية.

وقال الجيش السوري إنه سيلتزم “بنظام التهدئة في حلب” في أعقاب اتفاق أمريكي روسي لتمديد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي انهار تحت وطأة أعمال عنف استمرت نحو أسبوعين بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية مما أسقط عشرات القتلى.