الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مرفق إسعاف أسوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، على حريق شب فى سيارة إسعاف داخل مرفق إسعاف أسوان، قبل امتداد النيران لباقى السيارات.

تلقى العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً من غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بنشوب حريق داخل مرفق الإسعاف بمدينة أسوان بجوار مستشفى أسوان الجامعى، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت جهود الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على الحريق الذى شب فى سيارة "مكهنة" داخل مرفق الإسعاف، قبل امتداد النيران لباقى سيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصادر: رئيس الوزراء يزور أسوان مطلع الأسبوع المقبل لتفقد عدد من المشروعات

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