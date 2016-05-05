أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مرفق إسعاف أسوان

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مرفق إسعاف أسوان الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مرفق إسعاف أسوان
سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، على حريق شب فى سيارة إسعاف داخل مرفق إسعاف أسوان، قبل امتداد النيران لباقى السيارات.

تلقى العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، بلاغاً من غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، بنشوب حريق داخل مرفق الإسعاف بمدينة أسوان بجوار مستشفى أسوان الجامعى، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت جهود الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على الحريق الذى شب فى سيارة "مكهنة" داخل مرفق الإسعاف، قبل امتداد النيران لباقى سيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصادر: رئيس الوزراء يزور أسوان مطلع الأسبوع المقبل لتفقد عدد من المشروعات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365