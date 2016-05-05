شرطة التموين تضبط 13 قضية متنوعة خلال حملة بأسوان

قام ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسوان اليوم، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين وبدعم من إدارة قوات الأمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان من نتائج الحملة ضبط 13 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 4 قضايا لعدم الإعلان عن قوائم أسعار السلع المعروضة، وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية .
وتضمنت الجهود تحرير قضيتين لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وضبط 3 قضايا لمحلات تجارية لعدم قيدها فى السجل التجارى، وجار العرض على النيابة المختصىة للتصرف.
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