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شرطة التموين تضبط 13 قضية متنوعة خلال حملة بأسوان

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شرطة التموين تضبط 13 قضية متنوعة خلال حملة بأسوان شرطة التموين تضبط 13 قضية متنوعة خلال حملة بأسوان
قام ضباط إدارة مباحث بمديرية أمن أسوان اليوم، بحملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين وبدعم من إدارة قوات الأمن.

كان من نتائج الحملة ضبط 13 قضية تموينية متنوعة، حيث تضمنت الجهود تحرير 4 قضايا لعدم الإعلان عن قوائم السلع المعروضة، وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط 4 قضايا لمقاهى ومطاعم لعدم حمل العاملين بها والمسئولين عنها شهادات صحية .

وتضمنت الجهود تحرير قضيتين لمحلات تجارية لعدم وجود تراخيص خاصة بالنشاط، وضبط 3 قضايا لمحلات تجارية لعدم قيدها فى السجل التجارى، وجار العرض على النيابة المختصىة للتصرف.

ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

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مصر 365

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