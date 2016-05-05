تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ2 يونيه

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين فى "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لـ2 يونيه لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

الدفاع بـ"خلية الوراق الإرهابية" ينسحب من الجلسة لعدم الاستجابة لطلباته