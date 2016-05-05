إيدي ميرفي يستقبل ابنه التاسع

استقبل النجم العالمي الشهير إيدي ميرفي Eddie Murphy طفلاً تاسعاً أنجبته صديقته البالغة من العمر 36 عاماً ، بيج بوتشر Paige Butcher.

وأكد متحدث بإسم النجم، البالغ من العمر 55 عاماً، الخبر لمجلة "People"، حيث قال إن صديقته أنجبت طفلة هي الأولى لهما، وهي بصحة جيدة وأطلقا عليها اسم Izzy Oona.

يذكر أن Eddie Murphy لديه 5 أبناء من زوجته السابقة نيكول ميتشيلNicole Mitchell التي انفصل عنها بعد زواج دام 22 عاماً،ولديه ولد من حبيبته بوليت ماكنيلي Paulette McNeely، وولد آخرمن حبيبته السابقة تمارا هودTamara Hood، بالإضافة إلى إبنة من المغنية ميلاني براون Melanie Brown .

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