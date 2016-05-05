السيسى من الفرافرة: مسئول غربى قال لى إدارتكم للأمور فى مصر مثيرة للانتباه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن محور الاقتصاد مفرداته قناة السويس التى تم إنشاؤها فى عام، لافتا إلى أن مسئولا غربيا كبيرا قال له فى إحدى الزيارات: "إدارتكم للأمور فى مصر مثيرة للانتباه"، ليرد عليه الرئيس: "أنتم ناس متقدمين عننا، فقال له "لا".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بيوم الحصاد، وافتتاح عدد من القرى الزراعية والخدمية فى الفرافرة، أن توسعة قناة السويس أموالها كلها على بعضها من المصريين وتم الانتهاء منها فى عام.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه منذ شهر ونصف تعطلت سفينة فى القناة وشحطت وتم تصليحها فى أكثر من شهر، لافتا إلى أن الخسائر المتوقعة لها كانت مليار جنيه، ولكن لأن الملاحة تسير فى اتجاهين لم تحدث الخسائر.

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