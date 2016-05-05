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مصدر أمنى: أسرة رجل الأعمال السعودى دفعت 5 ملايين جنيه فدية للخاطفين

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مصدر أمنى: أسرة رجل الأعمال السعودى دفعت 5 ملايين جنيه فدية للخاطفين مصدر أمنى: أسرة رجل الأعمال السعودى دفعت 5 ملايين جنيه فدية للخاطفين
أكد مصدر أمنى، أن أسرة رجل الأعمال السعودى، المختطف دفعت 5 ملايين جنيه للخاطفين مقابل الإفراج عنه.

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع"، أن الخطافين بعد استلامهم الفدية تركوا رجل الأعمال السعودى بمنطقة وادى حجول فى طريق السويس، ثم اتصلوا بذويهم.

وأكد المصدر، أن رجل الأعمال السعودى لا توجد به أى أثار اعتداءات أو ضرب وهو بصحة جيدة، مضيفًا أن تم تحديد المتهمين وأسمائهم، وسيتم القبض عليهم خلال وقت قريب.


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