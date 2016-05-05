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السيسي: لا نعيش فى دولة حقيقة ونسعى لتحويل مصر لدولة مؤسسات وقانون

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السيسي: لا نعيش فى دولة حقيقة ونسعى لتحويل مصر لدولة مؤسسات وقانون السيسي: لا نعيش فى دولة حقيقة ونسعى لتحويل مصر لدولة مؤسسات وقانون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إن دولتنا لازم تكون دولة حقيقية، لأننا لا نعيش فى دولة حقيقية، مطالبا المصريين بأن ينظروا إلى بلدهم ويحافظا عليها، لافتا إلى أن تعتبر شبه دولة ونسعى لتحويلها لدولة مؤسسات ودولة قانون يحترمها العالم.

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى الاحتفال بيوم الحصاد من الفرافرة اليوم الخميس، أن أهل الشر لن يتركونا ننجح مشيرا إلى أنهم يبحثون عن المكائد والمخططات لتوقيفنا، مؤكدا أنهم لن يستطيعوا.

وأكد أنه سيتم فى أغسطس المقبل افتتاح مزرعة سمكية على مساحة 20 ألف فدان بكفر الشيخ، وفى شرق التفريعة سيتم افتتاح مزرعة أخرى على مساحة 25 ألف فدان، مشيرا إلى أنه سيتم مساعدة الشباب فى استثمار حوض أو 2 أو 3 ليعمل وينتج.


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مصر 365

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