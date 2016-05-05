وزير الخارجية: الإعلام سلطة رابعة والصحافة لها دور إيجابى لا ننكره

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجياً، مؤكداً أن الإعلام سلطة رابعة، وأن الصحافة لها دور مهم فى الفترة الحالية، متابعاً: "ينقلون للمواطن ما يدور بشكل مستمر، ولهم مردود إيجابى لا يمكن إنكاره".

وأضاف "شكرى" خلال إجتماعه مع رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى ولجنة الشئون العربية والشئون الخارجية بالبرلمان، أن طبيعة مجلس النواب الحالى يختلف عن سابقيه، إضافة إلى أن له دور كبير خلال الفترة الحالية، كشريك فى المسئولية الوطنية.

يحضر الاجتماع 3 رؤساء لجان نوعية، وهم السفير محمد العرابى رئيس لجنة الشئون الخارجية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، واللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، وعدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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